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حذّرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، من المراوغة بسرعة بين المركبات، مشيرة إلى أنها تربك مستخدمي الطريق، وتعرّضهم لخطر الحوادث المرورية.
وأوضحت المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، 4 مخاطر للمراوغة بسرعة بين المركبات.
ـ مخالفة للأنظمة المرورية.
ـ تعرّض سلامة مستخدمي الطرق للخطر.
ـ ترفع نسبة وقوع الحوادث.
ـ تزيد صعوبة التحكم في المركبة.