4 نصائح للوقاية من حبات البرد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، 4 نصائح هامة بشأن تساقط حبات البرد.

وقال المركز، عبر تويتر: إنه في حال الاضطرار للخروج من المنزل وقت تساقط البرد يتم ارتداء خوذة لسلامة الرأس، مع إبقاء السيارة في مكان آمن حفاظًا عليها وتجنبًا لتحطمها.

تجنب الوقوف عند النوافذ

وتابع: أنه حال تساقط حبات البرد يجب تجنب الوقوف عند النوافذ، والالتزام بالتحذيرات الرسمية الصادرة عن الجهات المسؤولة.

ونبه المركز في تقريره الصادر اليوم، من فرص هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مع حبات برد تؤثر في معظم المناطق.