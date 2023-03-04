4 هنود في قبضة الأمن لسرقتهم كابلات من مرفق عام

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قبض مركز شرطة بريدة الشمالي بمنطقة القصيم على 4 مقيمين من الجنسية الهندية لسرقتهم كابلات كهربائية من مرفق عام (تم استردادها).
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.