4 هنود في قبضة الأمن لسرقتهم كابلات من مرفق عام

قبض مركز شرطة بريدة الشمالي بمنطقة القصيم على 4 مقيمين من الجنسية الهندية لسرقتهم كابلات كهربائية من مرفق عام (تم استردادها).

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.