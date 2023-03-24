40 متطوعًا يقدمون الإفطار لـ 1200 صائم بمخيمات طريق الشمال برفحاء

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أسهم أكثر من 40 متطوعًا في إثراء العمل التطوعي والاجتماعي من خلال توزيع وجبات الإفطار على أكثر من 1200 صائمٍ من جنسيات مختلفة، إضافة للمسافرين عبر طريق الشمال الدولي، وذلك في مخيمات جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات التي أقامتها بمحاذاة الطريق الدولي المار بمحافظة رفحاء، حيث يحتوي المخيم على أكثر من 200 سفرة.
وأكد عددٌ من المتطوعين لـ”واس” أن مشاركتهم تأتي لكسب الأجر والمثوبة وخلق روح التعاون بين أفراد المجتمع، مشيرين إلى أنها لحظات سعيدة عندما يُقدِّم أحدهم وجبات الإفطار للصائمين مع ابتسامة تعلو وجوههم مرددين عبارة: “تقبَّل الله منَّا ومنكم”؛ مما يكون له أثر كبير في إطار الترابط الاجتماعي والنسيج الوطني والديني.