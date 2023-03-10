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تجسيدًا لمستهدفات رؤية 2030

41 % من المناصب الإدارية تشغلها المرأة السعودية

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٨ مساءً
41 % من المناصب الإدارية تشغلها المرأة السعودية
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن 41.1% من المناصب الإدارية تشغلها المرأة السعودية، والذي يأتي تجسيدًا لواقع كرّسته رؤية 2030.

وأوضحت وزارة الموارد، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن برنامج التحول الوطني أصبح واقعًا يعيشه المجتمع، بعدما شغلت المرأة نحو 41.1% من المناصب الإدارية بالمملكة.

تمكين المرأة

وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس، كشفت أرقام رسمية عن ارتفاع في نسب تمكين المرأة- التي تشكّل 49% من إجمالي عدد السكان- داخل الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلاد، عما كانت عليه في عقود سابقة، في انعكاس مباشر لتشريعات وتنظيمات جديدة لهذا الإطار.

قفزات نوعية

وأوضحت بيانات صادرة عن وزارة الموارد البشرية قفزات نوعية فيما يخص تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 15 سنة فما فوق أكثر من 35%، خلال الربع الثاني لعام 2022، فيما تضاعفت نسبة مشاركتها بسوق العمل إلى أكثر من 33%، متجاوزة بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030 للوصول إلى نسبة 30%.

كما فاقت نسبة النساء بالمناصب الإدارية المتوسطة والعليا 39% بالقطاعين العام والخاص، خلال العام 2021. بينما وصلت نسبة المنشآت التي تقودها نساء إلى 45%، وفق تقارير للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

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