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48 وظيفة شاغرة بفروع مستشفيات القوات المسلحة

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
48 وظيفة شاغرة بفروع مستشفيات القوات المسلحة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وهندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، وكلية الأمير سلطان الصحية العسكرية بالظهران.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب أول جلدية.

– طبيب نائب أول قسم الجهاز الهضمي (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب أول قسم جراحة الأعصاب.

– طبيب نائب أول/ الطوارئ (عدد 10 وظائف).

– طبيب نائب/ الطوارئ (عدد 15 وظيفة).

– أخصائي أمراض كلى.

– مهندس كهرباء.

– مساعد مترجم.

– فني تبريد وتكييف صيانة عربات.

– محاسب رواتب.

– فني ميكانيكي صيانة عربات بنزين.

– منسق تسويق.

– محاسب.

– فني كهرباء صيانة عربات.

– إداري علاقات عامة ومونتاج وإعلام.

– أخصائي سلامة منشآت.

– أخصائي حاسب آلي (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول موارد بشرية.

– أستاذ مساعد/ صحة الفم والأسنان (للنساء).

– طبيب أخصائي أول/ قسم الأشعة التشخيصية والتصوير الطبي (عدد 4 وظائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 30 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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