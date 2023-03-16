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أضراره أصابت نحو 11 محافظة

49 ألف قتيل و115 ألف مُصاب حصيلة ضحايا زلزال تركيا

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
49 ألف قتيل و115 ألف مُصاب حصيلة ضحايا زلزال تركيا
المواطن - فريق التحرير

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أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بأن حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع في البلاد في فبراير الماضي تجاوزت 49 ألف قتيل و115 ألف جريح.

كوارث لا حصر لها

وقال أردوغان في خطاب ألقاه في القمة الاستثنائية للدول التركية المنعقدة في أنقرة، إن الزلزال ألحق كوارث لا سابق لها بـ 11 محافظة، موقعًا  أكثر من 49 ألف قتيل وإصابة أكثر من 115 ألفًا آخرين، في حين تضرر 14 مليون شخص بشكل مباشر.

وأضاف أردوغان أن الحكومة التركية ستعمل على معالجة الجروح التي أصابها الزلزال بأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى تخطيط بلاده لبناء 610 آلاف منزل إجماليًا وتسليمها لأصحابها الشرعيين.

زلازل تركيا

ووقع زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر في 6 فبراير الماضي بفاصل 9 ساعات في محافظة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا. ووصفت السلطات التركية هذا الزلزال بأنه “كارثة القرن”.

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