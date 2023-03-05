5 أماكن للحصول على العربات الكهربائية بالمسجد الحرام

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أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، للزائرين والمعتمرين أماكن الوصول إلى مواقع العربات الكهربائية بالمسجد الحرام.
وقالت شؤون الحرمين في تغريدة على موقع تويتر، عزيزي المعتمر: للوصول إلى مواقع العربات الكهربائية بالمسجد الحرام اتبع المداخل التالية:
وفي وقت سابق وجهت شؤون الحرمين رسالة إلى الزائرين والمعتمرين، بالاكتفاء بـ عمرة واحدة خلال شهر رمضان لإتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.
كما نوهت الوزارة في تغريدة أخرى إلى ضرورة التزام المعتمرين بالموعد المحدد لتصاريح العمرة، وذلك لحركة أكثر تنظيمًا في رمضان.