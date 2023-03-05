Icon

مختار الغوث يروي تاريخ نشأة اللغة العربية الفصحى بعد جدل رسالة الإمام Icon ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل Icon القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض Icon موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة Icon النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة صدم آخرين عمدًا وأطلق أعيرة نارية في الرياض Icon مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه Icon سماع دوي انفجار في محيط دمشق Icon لقطات لفرحة الصائمات في كازاخستان بهدية الملك سلمان في رمضان Icon زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي Icon الأمراض تهدد شمال شرق لبنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المنشأة حاصلة على ترخيص سارٍ أبرزها

5 شروط لعمل الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة بالسعودية

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٨ مساءً
5 شروط لعمل الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة بالسعودية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للنقل اشتراطات استخدام الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة في المملكة، وهي مركبات الشحن المنفردة التي تجر مقطورة أو نصف مقطورة أخرى، وفق المواصفات القياسية المعتمدة، وتُستخدم لنقل البضائع على طرق ومسارات محددة، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وترشيد استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتقليص تكاليف النقل، ويسهم استخدام الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة في زيادة كمية البضائع المنقولة وتقليل أعداد الشاحنات المنفردة على الطرق.

شروط الاستخدام

وأكدت أن اشتراطات استخدام الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة تتضمن أن تكون المنشأة حاصلة على ترخيص ساري المفعول من الهيئة العامة للنقل لمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق، وأن تكون الشاحنة حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول، وأن يكون السائق حاصلاً على بطاقة السائق المهنية ورخصة قيادة من الفئة المناسبة، وأن تكون الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة وفق المواصفات القياسية المعتمدة، والالتزام بقواعد وشروط سير هذه الشاحنات.

وأشارت الهيئة إلى أن تصاريح الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة سيصدرها من قبل وزارة النقل والخدمات اللوجستية بعد استيفاء كامل اشتراطات الهيئة العامة للنقل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين بمسابقة المقالة الإبداعية
السعودية اليوم

هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين...

السعودية اليوم
ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%
السوق

ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%

السوق
ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل
تكنولوجيا

ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل

تكنولوجيا
ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات
السوق

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم
جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا يزال الفريق يُعاني
الرياضة

جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا...

الرياضة
البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل القرى السياحية بالعالم
السعودية اليوم

البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل...

السعودية اليوم