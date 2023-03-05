لاعبون ساهموا بأكثر من هدف في دوري روشن

شهدت الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، تألقًا لافتًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليُساهم 3 لاعبين من صفوفه بأكثر من هدف.

لاعبون ساهموا بتسجيل أكثر من هدف

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع “تويتر”، عن قائمة تضم 5 لاعبين ساهموا بتسجيل أكثر من هدف في الجولة الـ21، ويتقدمهم، مهاجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله بتسجيله لهاتريك.

وصنع نجم فريق الاتحاد، عبدالرحمن العبود هدفين، فيما تمكن من صناعة هدف وتسجيل آخر، كل من؛ زميله البرازيلي إيغور كورونادو، نجم نادي الرائد، جوليو تافاريس، ومهاجم الهلال، النيجيري أوديون إيغالو.

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ21، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويتواجد الفتح بالمركز السادس بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة، يليه الاتفاق بـ23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ثم الباطن بـ9 نقاط.