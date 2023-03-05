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ضمن منافسات الجولة الـ21

لاعبون ساهموا بأكثر من هدف في دوري روشن

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٩ مساءً
لاعبون ساهموا بأكثر من هدف في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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شهدت الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، تألقًا لافتًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليُساهم 3 لاعبين من صفوفه بأكثر من هدف.

لاعبون ساهموا بتسجيل أكثر من هدف

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع “تويتر”، عن قائمة تضم 5 لاعبين ساهموا بتسجيل أكثر من هدف في الجولة الـ21، ويتقدمهم، مهاجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله بتسجيله لهاتريك.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

وصنع نجم فريق الاتحاد، عبدالرحمن العبود هدفين، فيما تمكن من صناعة هدف وتسجيل آخر، كل من؛ زميله البرازيلي إيغور كورونادو، نجم نادي الرائد، جوليو تافاريس، ومهاجم الهلال، النيجيري أوديون إيغالو.

كورونادو
كورونادو – المصدر @ittihad

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ21، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويتواجد الفتح بالمركز السادس بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة، يليه الاتفاق بـ23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ثم الباطن بـ9 نقاط.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC
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