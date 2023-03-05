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بسبب تراجع مستواهم الفني

5 لاعبين في مرمى الانتقادات بعد مباراة الأهلي ضد الداخلية

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
5 لاعبين في مرمى الانتقادات بعد مباراة الأهلي ضد الداخلية
المواطن - فريق التحرير

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انتقدت جماهير النادي الأهلي المصري، 5 لاعبين في صفوف الفريق الكروي الأول بالفريق الأحمر، وذلك بعد التعادل المخيب في مباراة الأهلي ضد الداخلية مساء أمس الثلاثاء في الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

فترة غير مستقرة فنيًّا

وطالبت الجماهير إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بضرورة التخلص من المالي أليو ديانج والجنوب إفريقي بيرسي تاو إضافة للاعبين طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف وبيعهم جميعًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ لتراجع مستواهم الفني.

ويمر الأهلي بفترة غير مستقرة فنيًّا، وذلك منذ عودته من مباريات كأس العالم للأندية، حيث خسر من الهلال السوداني وتعادل مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا مؤخرًا، كما حقق فوزًا وحيدًا فقط على حساب نادي أسوان في الدوري المصري عصر الثلاثاء الماضي.

الأهلي ضد الداخلية

الأهلي ضد الداخلية

وفي مباراة الأهلي ضد الداخلية، أنهى التعادل السلبي الشوط الأول بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم محمود عبدالمنعم “كهربا” بالهدف الأول لـ الأهلي من تصويبة قوية في الدقيقة السبعين من عمر المباراة.

وبعدها بـ 20 دقيقة سجل اللاعب النيجيري رشيد أحمد هدف التعادل لنادي الداخلية بالدقيقة التسعين، بعد خطأ قاتل في التمركز من المدافع رامي ربيعة.

وانتهت مباراة الأهلي ضد الداخلية بالتعادل بهدف لكل فريق، ليُصبح رصيد الأهلي 41 نقطة، الداخلية في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

الأهلي ضد الداخلية

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