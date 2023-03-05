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اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية

5 مخالفين في قبضة الأمن لحيازتهم حطبًا محليًا

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٧ مساءً
5 مخالفين في قبضة الأمن لحيازتهم حطبًا محليًا
المواطن - واس

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ضبطت شرط المناطق بالأمن العام في مكة المكرمة وجازان وحائل، (5) مخالفين لنظام البيئة، (4) مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم حطبًا محليًا معروضًا للبيع على متن (4) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الإبلاغ عن الاعتداءات

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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