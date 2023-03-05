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5 نصائح لتقليل السكر

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
5 نصائح لتقليل السكر
المواطن - فريق التحرير

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حذرت هيئة الغذاء والدواء، من خطورة تناول السكر، وأكدت على ضرورة التقليل من السكر في الغذاء واختياره بحرص، لتجنب الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية.

نصائح لتقليل السكر

وقدمت هيئة الغذاء في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، نصائح لتقليل السكر تتضمن التالي، أولًا: تقليل كمية السكر أثناء إعداد الحلويات المنزلية.

وتابعت: ثانيًا: تقليل كمية السكر في المشروبات الساخنة والباردة، ثالثًا: الابتعاد عن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

واستطردت: رابعًا: الحرص على اختيار مشروبات الفاكهة تحت مسمى عصير بدلًا من نكتار أو شراب، وخامسًا: اختيار منتجات الحليب والزبادي غير المنكهة وبدون إضافات.

فوائد الخبز الأسمر

من جانب آخر، نصحت هيئة الغذاء والدواء بـ تعويد الطفل على منتجات الخبز الأسمر أو الحبوب الكاملة لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف.

وقالت الهيئة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، إن تعويد الطفل على منتجات الخبز الأسمر أو الحبوب الكاملة يساهم في تعزيز صحة الأمعاء، والشعور بالشبع.

مدة التخزين المناسبة

وأوضحت الهيئة مدة تخزين الخبز واللفائف المخبوزة تجاريًا، حيث قالت، إنه يتم تخزينها في درجة حرارة الغرفة لمدة من 2 – 4 أيام، وفي الثلاجة لمدة 7-14 يومًا، أما الفريزر لمدة تصل إلى 3 أشهر.

 

ولفتت الهيئة إلى أنه يجب التأكد من أن درجة حرارة الحفظ ثابتة طيلة فترة التبريد أو التجميد.

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