50 ألف مستفيد ومستفيدة من حلقات القرآن الكريم بالمسجد النبوي

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تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إيصال رسالة الحرمين الشريفين من خلال خدمة حلقات القرآن الكريم، والمتون العلمية، وذلك من منطلق رسالة الدين الحنيف، وبما يتماشى مع منهج الوسطية والاعتدال.
وتعنى وكالة المسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون العلمية والثقافية، بالاهتمام بطلبة العلم، وحفظة كتاب الله- عز وجل- في المسجد النبوي، حيث بلغ عدد حلقات النساء المباشرة (546) حلقة، وعدد الطالبات فيهن (9986) طالبة، وعدد حلقات الطلاب والطالبات (2275) حلقة، وعدد الطلاب والطالبات (48320)، وذلك في إحصائية عام 2022م.
كما بلغ عدد الحافظين لكتاب الله- عز وجل- في العام الماضي (499) طالبًا وطالبة، بمعدل كل يوم عمل يختم طالبان كامل القرآن الكريم، وبلغ عدد الإجازات في القرآن الكريم بالسند إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- (1260) إجازة بمعدل كل يوم عمل (5) إجازات، وبلغ عدد الزوار والزائرات لتصحيح قراءة سورة الفاتحة وقصار السور (410846) زائرًا.