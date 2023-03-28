50 وظيفة شاغرة للجنسين بمركز تنمية الغطاء النباتي

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عبر موقعه الإلكتروني، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز تنمية الغطاء النباتي

وأبرز المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رسام خرائط.

– محلل بيانات مساحية.

– مهندس مساحة مساعد.

– مطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

– محلل بيانات.

– مسؤول تأكيد الجودة.

– أخصائي جودة أول.

– محلل نظم أول.

– مهندس شبكات أول.

– مهندس دعم فني أول.

– أخصائي علوم نبات (عدد 5 وظائف).

– أخصائي بيئي (عدد 3 وظائف).

– خبير غابات مانجروف.

– خبير إدارة واستدامة الغابات.

– خبير مكافحة حرائق الغابات وإعادة تأهيلها.

– أخصائي تقييم تصحر.

– أخصائي مناخ.

– أخصائي مراعي.

– مشرف الرقابة والتفتيش.

– مدير الحماية للمتنزهات الوطنية.

– أخصائي إنتاج نباتي أول (عدد وظيفتين).

– أخصائي حصاد مياه.

– أخصائي غطاء نباتي (عدد وظيفتين).

– أخصائي مراقبة وتقييم مشاريع التصحر (عدد وظيفتين).

– مدير قسم التخفيف والتخطيط.

– أخصائي الدراسات والأبحاث.

– أخصائي التقنيات الحديثة.

– أخصائي الإرشاد الرعوي.

– أخصائي إنتاج البذور والشتلات.

– أخصائي إعادة تأهيل وتنمية.

– أخصائي مراقبة المراعي.

– أخصائي صيانة المراعي.

– أخصائي مساعد صيانة المراعي.

– أخصائي حماية المراعي.

– أخصائي مساعد حماية المراعي.

– أخصائي تقييم المراعي.

– أخصائي حصر المراعي.

– مدير الرقابة والحماية.

– أخصائي مشاريع (عدد وظيفتين).

– مدير الأداء البيئي للمتنزهات.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 28 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)