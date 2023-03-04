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معارك ضارية يديرها سلاح الطيران الروسي

500 جندي أوكراني سقطوا خلال 24 ساعة

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
500 جندي أوكراني سقطوا خلال 24 ساعة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن حوالي 500 جندي أوكراني سقطوا بين قتيل وجريح في محور دونيتسك خلال اليوم الماضي.

محور خيرسون

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في الإفادة الصحفية اليومية، إن القوات الروسية قضت على أكثر من 70 جنديًا أوكرانيًا في محور خيرسون، بالإضافة إلى تدمير 20 مركبة ونظاماً مدفعياً من “M777” أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر.

وفي اتجاه كوبيانسك، أسفرت العمليات الهجومية التي تشنها القوات الروسية بدعم من الطيران والمدفعية، عن مقتل أكثر من 90 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة و6 مركبات.

الدفاع الجوي الروسي

وفي محور جنوب دونيتسك ومنطقة زابوروجيه، قالت الدفاع الروسية إن “سلاح الطيران الروسي ألحق خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية، حيث تم القضاء على 80 عسكريا وتدمير دبابة ومدرعتين ومدفعين خلال اليوم الماضي”.

كذلك أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الماضي، مروحية من طراز “Mi-8” تابعة لسلاح الجو الأوكراني بمنطقة زاباروجيا.

معارك  ضارية

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض 12 صاروخًا من نوع “هيمارس”، كما تم إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية، وفق المصدر ذاته.

من جهتها، كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، السبت، عبر حسابها الرسمي في فيسبوك: “خلال اليوم الماضي، شنت روسيا 32 ضربة جوية و6 ضربات صاروخية، ونفذت 84 عملية قصف استهدفت بعضها البنية التحتية المدنية”.

وأضافت: “يركز العدو جهوده الرئيسية على الهجوم في اتجاهات شاختار وليمانسكي وكوبيان..”

زيارة وزير الدفاع

يأتي ذلك، فيما قام وزير الدفاع سيرغي شويغو بزيارة نادرة للقوات الروسية المتمركزة في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان منشور على تطبيق تليغرام للمراسلة، أن وزير دفاع روسيا الاتحادية، قائد الجيش سيرغي شويغو تفقد موقع القيادة الأمامي لأحد التشكيلات بالمنطقة العسكرية الشرقية في اتجاه جنوب دونيتسك”.

وظهر شويغو في مقطع مصور أصدرته وزارة الدفاع يقلد أفرادا بالجيش الروسي أوسمة وأيضًا وهو يتجول في بلدة متضررة برفقة قائد المنطقة كولونيل جنرال رستم مرادوف.

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