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تشمل الغابات والمراعي والمتنزهات بكافة المناطق

500 دورية وطائرات الدرونز لحماية مواقع الغطاء النباتي

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
500 دورية وطائرات الدرونز لحماية مواقع الغطاء النباتي
المواطن - فريق التحرير

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أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، 276 دورية لحماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي في المتنزهات والمراعي والوديان والفياض والروضات في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى استخدام طائرات بدون طيار (الدرونز)؛ وذلك لرصد التعديات والمخالفات على الغطاء النباتي وكشفها، وضبط مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.

حماية الغطاء النباتي

من جهته، أكد المشرف العام على التراخيص واللوائح المستشار علي الأسمري، أن إطلاق الدوريات يأتي ضمن مشروع جديد لهذا العام 2023 يشمل جميع مناطق المملكة؛ حيث يتضمن أكثر من 276 فرد حماية، و16 طائرة بدون طيار مع مشغليها، وتُقدَّر المدة الزمنية للمشروع بثلاث سنوات.

وأشار الأسمري إلى أن جهود حماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي، التي يبذلها المركز تأتي في إطار المحافظة على الغابات والمتنزهات والمراعي حول المملكة عبر تأمين التجهيزات الأمنية اللازمة، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في مجال المراقبة والاتصالات؛ لتطبيق أنظمة وإجراءات الحماية حسب الأنظمة المعتمدة محليًّا ودوليًّا في هذا المجال.

الغابات والمراعي والمتنزهات

وكان المركز قد أطلق خلال العام الماضي فقط أكثر من 200 دورية في عدد من المناطق حول المملكة؛ حيث شملت ما يزيد على 100 دورية لتغطية مواقع الغابات والمراعي والمتنزهات في منطقة عسير، و40 دورية في منطقة الباحة، و40 دورية في الطائف بمنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 22 دورية في منطقة جازان، ليصل إجمالي عدد الدوريات التي أطلقها المركز منذ تأسيسه نحو 500 دورية في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز
التنمية البيئية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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