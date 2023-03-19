500 ريال غرامة استخدام المكابح بشكل مفاجئ

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حذرت الإدارة العامة للمرور، من استخدام المكابح بشكل مفاجئ، ما يمنع المركبات الأخرى التي تسير في الخلف من اتخاذ تصرف سريع مما يؤدي لوقوع الحوادث.
وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها إن استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية، لافتة إلى أن الغرامة المالية تتراوح بين 300 إلى 500 ريال.
وكانت الإدارة العامة للمرور، دعت في وقت سابق، إلى ضرورة الالتزام بعدد من الإرشادات في حال تعطل المركبة أو حدوث أي طارئ في الطريق خلال القيادة.
ونشرت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف يوضح 3 نصائح ينبغي اتباعها عند تعطل المركبة في الطريق ومنها ضرورة إيقافها في أقصى الجانب الأيمن أو إخراجها بشكل آمن.