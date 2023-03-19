Icon

المقاتل الأمريكي غايتجي يسحق وجه الأذربيجاني فيزيف Icon النصر يجتمع بوكيل لوكا مودريتش نهاية مارس في الرياض Icon جزيرة الإعلام في حلبة كورنيش جدة القلب الناطق لسباقات الفورمولا1 Icon المكسيكي سيرخيو بيريز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية Icon انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان Icon زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر Icon مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا Icon ضبط 310 دراجات آلية مخالفة Icon وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
قد يؤدي لوقوع حوادث

500 ريال غرامة استخدام المكابح بشكل مفاجئ

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٥ مساءً
500 ريال غرامة استخدام المكابح بشكل مفاجئ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت الإدارة العامة للمرور، من استخدام المكابح بشكل مفاجئ، ما يمنع المركبات الأخرى التي تسير في الخلف من اتخاذ تصرف سريع مما يؤدي لوقوع الحوادث.

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها إن استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة يعد مخالفة مرورية، لافتة إلى أن الغرامة المالية تتراوح بين 300 إلى 500 ريال.

تعطل المركبة

وكانت الإدارة العامة للمرور، دعت في وقت سابق، إلى ضرورة الالتزام بعدد من الإرشادات في حال تعطل المركبة أو حدوث أي طارئ في الطريق خلال القيادة.

ونشرت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف يوضح 3 نصائح ينبغي اتباعها عند تعطل المركبة في الطريق ومنها ضرورة إيقافها في أقصى الجانب الأيمن أو إخراجها بشكل آمن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع
غرائب

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع

غرائب
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي تطبيق يفترس التيك توك 
السعودية اليوم

الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي...

السعودية اليوم
تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق
السعودية اليوم

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس...

السعودية اليوم
الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا للقطاع المالي العالمي
السعودية اليوم

الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا...

السعودية اليوم
الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان
العالم

الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان

العالم
حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية
السعودية اليوم

حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية...

السعودية اليوم
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
حصاد اليوم

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

حصاد اليوم