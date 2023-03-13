52 مليار ريال حصيلة اتفاقيات ملتقى بيبان 23

حقَّق ملتقى بيبان 23، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، على مدى 5 أيام، رقمًا قياسيًّا في قيمة مبالغ الاتفاقيات والإطلاقات، بلغ أكثر من 52 مليار ريال، بما يقارب (13.8) مليار دولار، في حين وصل عدد زوار الملتقى أكثر من 145 ألف زائر.

فرص تصنع الريادة

واختتم الملتقى الذي أقيم تحت شعار “فرص تصنع الريادة”- اليوم- فعالياته بعد تقديمه العديد من الفرص والأنشطة المهمة التي تدعم التطور المتسارع الذي تشهده المملكة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

اتفاقيات تعاون

ووقَّعت “منشآت” اتفاقيات تعاون مع البنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني وبنك ساب ومصرف الإنماء وبنك البلاد وشركة الجبر للتمويل وشركة الأمثل للتمويل وشركة عبداللطيف جميل للتمويل؛ بهدف تقديم برامج ومنتجات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما جددت اتفاقياتها مع مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض، وذلك بمبالغ تصل إلى 11 مليار ريال؛ كما أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الملتقى تقديم منتجات تمويلية للمنشآت بقيمة 10.5 مليارات ريال لمدة 3 سنوات، فيما وقَّع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) اتفاقيات بلغت قيمتها 5.88 مليارات ريال، كما أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تخصيص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر لمدة 3 سنوات.

كما شهد اليوم الأخير توقيع “منشآت” عددًا من مذكرات التفاهم مع العديد من الجهات الحكومية منها مذكرة تفاهم مع وزارة الرياضة لإطلاق حاضنات وإقامة تحديات في القطاع الرياضي، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية العقارية لإطلاق برنامج تطوير لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في نشاط التطوير العقاري؛ لتمكينها من المساهمة في تحقيق تنمية عمرانية شاملة في مختلف مناطق المملكة، وإلحاقًا لاتفاقية منشآت مع وزارة الطاقة، قامت الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية خدمات السيارات والمعدات (ساسكو) وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات؛ بهدف تمكين العلامات التجارية من التوسع في نموذج الامتياز التجاري لمحطات الوقود؛ وذلك من خلال مركز الامتياز التجاري.

كما وقَّعت منشآت مذكرةَ تفاهم مع عدد من الشركات؛ منها شركة داون تاون السعودية؛ بهدف دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى وقَّعتها منشآت مع شركة Nine66 التابعة لصندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الألعاب الإلكترونية، كما وقَّعت منشآت مذكرات تفاهم مع شركة Gartner وشركة Silicon Valley وشركة Slingshot للتعاون كمقدمي خدمات للمنشآت متسارعة النمو في برنامج طموح.

جولة استثمارية

بدورها، أغلقت اليوم منصة كوفي آب جولة استثمارية من السلسلة “ب” بقيمة 15 مليون دولار، بقيادة صندوق واعد فنتشرز وEWTP الصينية، كما تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة الروابط العربية وبين شركة Heeya works الكورية، حيث تتضمن الاتفاقية تعاونًا مشتركًا بين الشركتين لتوسيع أعمال الشركة الكورية داخل المملكة بقيمة 5 ملايين ريال،

وشهد الملتقى خلال أيامه الخمسة تجمعًا كبيرًا لرواد الأعمال من مختلف دول العالم، وأقيمت خلاله العديد من الفعاليات، تضمنت أكثر من 300 جلسة حوارية وورشة عمل، شارك فيها ما يزيد على 350 متحدثًا عالميًّا ومحليًّا.

واستضاف الملتقى خلال فعالياته كبار المسؤولين الحكوميين والدوليين؛ منهم معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، كما استضاف بيبان متحدثين دوليين من كبار المسؤولين ورواد الأعمال في العالم، كوزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في كوريا الجنوبية لي يونغ، ومدير التكنولوجيا والشريك المؤسس لمنصة يوتيوب ستيف تشين، ورائد الأعمال ورئيس مجلس إدارة GEN جيف هوفمان، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة shazam كريس بارتون، وأمين لجنة قانون القانوي التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة السيدة آنا جوبين بريت، ومؤسس المركز العالمي للتنافسية في IMD البروفيسور ستيفان غاريلي.

كما شارك في باب التجارة الإلكترونية أكثر من 90 جهة ممكنة ومقدمي الخدمات والحلول الرقمية والداعمة، في حين شهد الباب توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات المحلية والعالمية؛ ومن أبرزها مذكرة تفاهم بين منشآت وشركة GoDaddy، تقدم من خلالها الشركة برامج تأهيل وتدريب وخدمات مخفضة واستشارات للشركات الناشئة، إضافة إلى اتفاقية بين منشآت وشركة Zoho تتمثل في تقديم الشركة خدمات مجانية للشركات الناشئة الإلكترونية، واتفاقية بين مجلس التجارة الإلكترونية والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتوفير 5000 فرصة تدريب وتأهيل للكوادر البشرية في القطاعات الداعمة للتجارة الإلكترونية، في الوقت الذي تم فيه تخريج 12 مشروعًا من مسرعة التجارة الإلكترونية وإطلاق الدفعة الثانية للمسرعة، كما قدم مسرح التجارة الإلكترونية برنامجًا علميًّا بحضور أكثر من 50 متحدثًا محليًّا ودوليًّ و40 ورشة عمل.

بدورها، شهدت قاعة المستثمرين حضور ما يقارب 2000 من المستثمرين المحليين والدوليين ورواد الأعمال الراغبين في الحصول على استثمارات مباشرة بشركاتهم الناشئة، في حين شهدت حلبة المستثمرين مشاركة أكثر من 550 رائد أعمال استعرضوا مشاريعهم أمام المستثمرين في الحلبة، نتج عنها موافقات أولية من المستثمرين بمجموع أكثر من 30 مليون ريال.

يشار إلى أن بيبان 23 احتضن في نسخته لهذا العام التصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال، كما شهد اليوم الرابع من الملتقى إعلان الفائزين بالكأس، حيث تم إعلان بطل العالم لريادة الأعمال التي كانت من نصيب المنصة السعودية “وايت هيلمت”، وتبلغ قيمة جوائز هذه المسابقة مليون دولار.

كما شهد بيبان 23 إقامة مسابقة دريبر علاء الدين بمشاركة ما يزيد على 52 شركة ناشئة، تنافست بالحصول على استثمار بقيمة تصل إلى 500 ألف دولار، إضافة إلى حصول الفائز على فرصة للترويج لمنشأته في برنامج meet the drapers التلفزيوني، في الوقت الذي تم فيه إطلاق جائزة الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، لريادة الأعمال، والعديد من الهاكثونات والجوائز بقيمة 10 ملايين ريال؛ بهدف تطوير ودعم المشاريع التجارية والابتكارية في المملكة.