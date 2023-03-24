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المنتخب الإنجليزي حقق الفوز بثنائية في تصفيات أمم أوروبا 2024

54 هدفًا تمنح هاري كين لقب الهداف التاريخي عقب لقاء إيطاليا وإنجلترا

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ صباحاً
54 هدفًا تمنح هاري كين لقب الهداف التاريخي عقب لقاء إيطاليا وإنجلترا
المواطن - فريق التحرير

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أصبح الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام الإنجليزي ومنتخب إنجلترا، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، وذلك بعد مباراة إيطاليا وإنجلترا التي أُقيمت أمس الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

هاري كين يتفوق على أسطورة مان يونايتد

وسجل هاري كين هدفًا في شباك إيطاليا، ليصل رصيده من الأهداف إلى 54 هدفًا ليكون الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي متفوقًا على واين روني الذي أحرز 53 هدفًا ومتفوقًا كذلك على أسطورة مانشستر يونايتد، بوبي تشارلتون الذي أحرز 49 هدفًا.

وكان واين روني نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب إنجلترا السابق علق على إنجاز هاري كين قائلًا: “مبروك له، كنت أعلم أن رقمي لن يصمد طويلًا، ولكن هاري كين حطم رقمي سريعًا، يا له من لاعب عظيم ومهاجم مذهل، هو أسطورة للمنتخب الإنجليزي”.

إيطاليا وإنجلترا - هاري كين

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا

وفي مباراة إيطاليا وإنجلترا، نجح المنتخب الإنجليزي في إحراز هدفين في الشوط الأول عبر كل من ديكلان رايس والمهاجم هاري كين في الدقيقتين الـ13 والـ45.

وفي الشوط الثاني، قلص المنتخب الإيطالي الفارق عبر اللاعب ماتيو ريتيجي في الدقيقة الـ57.

وكانت المباراة بين المنتخبين أُقيمت على ملعب دييغو أرماندو مارادونا معقل نادي نابولي الإيطالي في جنوب إيطاليا.

وبعد غدٍ، سيلعب المنتخب الإنجليزي ضد المنتخب الأوكراني في الجولة الثانية، بينما يلعب المنتخب الإيطالي ضد منتخب مالطا في الجولة الثانية أيضًا بعد غدٍ.

إيطاليا ضد إنجلترا

 

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