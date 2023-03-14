54 وظيفة شاغرة لدى المركز الوطني للأرصاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر عدد من الوظائف (54 وظيفة شاغرة في عدة مجالات)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مشرف عمليات الطيران.

2- مشرف التدريب.

3- فني صيانة طيران.

4- رئيس قسم توقعات الطقس والمناخ.

5- مشرف توقعات الطقس والمناخ.

6- رئيس قسم توجيه وتنفيذ عمليات الطيران.

7- مشرفي قسم توجيه وتنفيذ عمليات الطيران.

8- متنبي ظواهر جوية أساسي.

9- رئيس قسم تقييم وجودة العمليات.

10- أخصائي جودة وتقارير أرصادية.

11- رئيس قسم الاستشعار عن بعد.

12- باحث علمي لبرنامج الاستمطار.

13- رئيس قسم الابتكار والتنفيذ.

14- مهندس أجهزة طيران.

15- مدير إدارة تقنيات الاستمطار.

16- رئيس قسم نظم الاستمطار.

17- أخصائي نظم استمطار.

18- رئيس قسم تحكم وتوجيه الاستمطار.

19- أخصائي تحكم وتوجيه الاستمطار.

20- رئيس قسم تحليل وارشفة عمليات الاستمطار.

21- أخصائي تحليل عمليات الاستمطار.

22- أخصائي عتاد الاستمطار.

23- رئيس قسم البيئة.

24- رئيس قسم الصحة وإدارة المخاطر.

25- أخصائي صحة.

26- مشرف وحدة تقييم المخاطر.

27- رئيس قسم السلامة والأمن للطيران.

28- أخصائي سلامة طيران.

29- مشرف وحدة رقابة وتفتيش لعمليات الطيران.

30- أخصائي سلامة مواد كيميائية (الشعلات).

31- أخصائي بيئي.

التخصصات المطلوبة:

– تخصصات هندسية.

– تخصصات تقنية.

– تخصصات صحية.

– تخصصات الأرصاد.

– تخصصات أخرى.

التخصصات:

– كيمياء.

– صحة البيئة.

– علم البيئة.

– هندسة السلامة.

– الطيران.

– العلوم البيئية.

– الصحة المهنية.

– إدارة الجودة.

– الصحة العامة.

– الحاسب الآلي.

– هندسة الحاسب.

– أرصاد جوية.

– علوم الغلاف الجوي.

.. وأخرى.

ملاحظة:

– يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بتاريخ 1444/08/21هـ الموافق 2023/03/13م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]