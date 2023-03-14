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في العديد من التخصصات

54 وظيفة شاغرة لدى المركز الوطني للأرصاد

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
54 وظيفة شاغرة لدى المركز الوطني للأرصاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر عدد من الوظائف (54 وظيفة شاغرة في عدة مجالات)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مشرف عمليات الطيران.
2- مشرف التدريب.
3- فني صيانة طيران.
4- رئيس قسم توقعات الطقس والمناخ.
5- مشرف توقعات الطقس والمناخ.
6- رئيس قسم توجيه وتنفيذ عمليات الطيران.
7- مشرفي قسم توجيه وتنفيذ عمليات الطيران.
8- متنبي ظواهر جوية أساسي.
9- رئيس قسم تقييم وجودة العمليات.
10- أخصائي جودة وتقارير أرصادية.
11- رئيس قسم الاستشعار عن بعد.
12- باحث علمي لبرنامج الاستمطار.
13- رئيس قسم الابتكار والتنفيذ.
14- مهندس أجهزة طيران.
15- مدير إدارة تقنيات الاستمطار.
16- رئيس قسم نظم الاستمطار.
17- أخصائي نظم استمطار.
18- رئيس قسم تحكم وتوجيه الاستمطار.
19- أخصائي تحكم وتوجيه الاستمطار.
20- رئيس قسم تحليل وارشفة عمليات الاستمطار.
21- أخصائي تحليل عمليات الاستمطار.
22- أخصائي عتاد الاستمطار.
23- رئيس قسم البيئة.
24- رئيس قسم الصحة وإدارة المخاطر.
25- أخصائي صحة.
26- مشرف وحدة تقييم المخاطر.
27-  رئيس قسم السلامة والأمن للطيران.
28- أخصائي سلامة طيران.
29- مشرف وحدة رقابة وتفتيش لعمليات الطيران.
30- أخصائي سلامة مواد كيميائية (الشعلات).
31- أخصائي بيئي.

التخصصات المطلوبة:

– تخصصات هندسية.
– تخصصات تقنية.
– تخصصات صحية.
– تخصصات الأرصاد.
– تخصصات أخرى.

التخصصات:

– كيمياء.
– صحة البيئة.
– علم البيئة.
– هندسة السلامة.
– الطيران.
– العلوم البيئية.
– الصحة المهنية.
– إدارة الجودة.
– الصحة العامة.
– الحاسب الآلي.
– هندسة الحاسب.
– أرصاد جوية.
– علوم الغلاف الجوي.
.. وأخرى.

ملاحظة:

– يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بتاريخ 1444/08/21هـ الموافق 2023/03/13م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]

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