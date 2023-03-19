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557 مليون ريال أرباح الحفر العربية في 2022

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ صباحاً
557 مليون ريال أرباح الحفر العربية في 2022
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الحفر العربية النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت أرباحاً بلغت 557 مليون ريال مقابل أرباح 273 مليون ريال عن العام المالي من 2021.

سبب زيادة الربح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على تداول أن صافي الزيادة في الدخل للعام الحالي يعود بشكل رئيسي إلى نمو قوي في الإيرادات مدفوع بالطلب القوي على منصات الحفر، مما أدى إلى زيادة استخدام الحفارات بالإضافة إلى زيادة معدل التسعير اليومي للحفر، لا سيما في قطاع الحفر البحري، وتسويه التزامات ضريبية مؤجلة بشكل استثنائي لمرة واحدة بقيمة 74 مليون ريال، والتي تم استدراك أثرها والإفصاح عنها في الربع الثالث من عام 2022م.

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