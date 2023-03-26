57 وظيفة شاغرة بفروع مجموعة المجدوعي

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والشرقية، والدمام، وجدة، وينبع، ورابغ.

تفاصيل وظائف المجدوعي القابضة

وأبرزت مجموعة المجدوعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف مشتريات (عدد وظيفتين/ الشرقية).

– تنفيذي مبيعات أول/ الحلول اللوجستية (عدد وظيفتين/ الرياض).

– سائق نقل ثقيل (عدد 50 وظيفة/ الدمام، والرياض، وجدة، وينبع، ورابغ).

– مشرف ساحة/ حلول السيارات (عدد 3 وظائف/ الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة المجدوعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)