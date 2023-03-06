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ضمن منافسات الموسم الحالي

6 أرقام مميزة للاعبي الاتحاد في دوري روشن

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
6 أرقام مميزة للاعبي الاتحاد في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أداء مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليتصدر لاعبوه أكثر من قائمة خاصة.

لاعبو الاتحاد في صدارة 6 قوائم

وينفرد نجم فريق الاتحاد، المصري طارق حامد بصدارة قائمتين مميزتين في دوري روشن السعودي، حيث إنه الأكثر منحًا للتمريرات الناجحة بـ1096 تمريرة، كما أنه الأكثر افتكاكًا برصيد 24 مرة، وذلك وفقًا لشبكة “سوفاسكور”.

طارق حامد
طارق – المصدر @ittihad

ويتصدر المصري أحمد حجازي قائمة الأكثر منحًا للكرات الطويلة الناجحة برصيد 86 كرة، ويُعد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هو الأكثر تسديدًا في دوري روشن السعودي بعد مرور 21 جولة برصيد 56 تسديدة.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، زكريا هوساوي هو الأكثر تدخلًا في دوري روشن السعودي بـ38 تدخلًا، فيما يتصدر البرازيلي إيغور كورونادو قائمة الأكثر صناعة للفرص بـ56 فرصة، والأعلى تقييمًا بـ7.51 درجات.

كورونادو
كورونادو – المصدر @ittihad

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ22، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويقع الفتح بالمركز السادس بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي بـ26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة، ثم الاتفاق بـ23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ثم الباطن بـ9 نقاط.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC
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