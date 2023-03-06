6 أرقام مميزة للاعبي الاتحاد في دوري روشن

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أداء مميزًا ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليتصدر لاعبوه أكثر من قائمة خاصة.

لاعبو الاتحاد في صدارة 6 قوائم

وينفرد نجم فريق الاتحاد، المصري طارق حامد بصدارة قائمتين مميزتين في دوري روشن السعودي، حيث إنه الأكثر منحًا للتمريرات الناجحة بـ1096 تمريرة، كما أنه الأكثر افتكاكًا برصيد 24 مرة، وذلك وفقًا لشبكة “سوفاسكور”.

ويتصدر المصري أحمد حجازي قائمة الأكثر منحًا للكرات الطويلة الناجحة برصيد 86 كرة، ويُعد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هو الأكثر تسديدًا في دوري روشن السعودي بعد مرور 21 جولة برصيد 56 تسديدة.

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، زكريا هوساوي هو الأكثر تدخلًا في دوري روشن السعودي بـ38 تدخلًا، فيما يتصدر البرازيلي إيغور كورونادو قائمة الأكثر صناعة للفرص بـ56 فرصة، والأعلى تقييمًا بـ7.51 درجات.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ22، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويقع الفتح بالمركز السادس بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي بـ26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة، ثم الاتفاق بـ23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ثم الباطن بـ9 نقاط.