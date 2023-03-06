6 جنود أمريكيين يتعرضون لإصابات دماغية بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الخميس، أن 6 جنود أمريكيين في سوريا تعرضوا لإصابات دماغية خلال هجومين مختلفين الأسبوع الماضي نفذهما مسلحون، مضيفة أن تشخيص حالاتهم جاء خلال فحوصات روتينية في الأيام الأخيرة.

الخسائر الأمريكية

وبذلك ارتفعت حصيلة الخسائر في صفوف القوات الأمريكية جراء الضربات والضربات المضادة الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة آخر، إلى جانب إصابة ستة جنود أمريكيين.

كما أشارت تقديرات البنتاجون إلى مقتل ثمانية مسلحين خلال ضربات جوية أمريكية انتقامية على منشأتين في سوريا.