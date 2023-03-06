6 خطوات للتسجيل الإلكتروني في خدمة الاعتكاف في المسجد الحرام

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أوضحت شؤون رئاسة الحرمين خطوات التسجيل الإلكتروني في خدمة الاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك، عبر موقع الرئاسة.
وبحسب ما ذكرت شؤون رئاسة الحرمين في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت الخطوات كما يلي:
وتابعت شؤون الحرمين: ليكون اعتكافك نظاميًّا، وعبادتك سهلة ميسرة في جو إيماني مُستقر، بادر بالتسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام.
ولفتت شؤون الحرمين إلى أن بداية فترة التقديم 1/ 9/ 1444 هجريًّا، على أن تنتهي عند اكتمال العدد المسموح به.
في وقت سابق، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على جاهزية مواقع الاعتكاف في المسجد الحرام، لاستقبال قرابة 2,500 معتكف وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك هذا العام 1444هـ.
وبين السديس بأن الرئاسة هيأت بدروم توسعة الملك فهد للرجال، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في التوسعة السعودية الثالثة للرجال والنساء، مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءًا من دخولهم وحتى خروجهم.
واختتم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدعاء الله العلي القدير أن ييسر لقاصدي الحرمين الشريفين عباداتهم وأن يحفظ وطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة.