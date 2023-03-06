6 مستهدفات لمركز العمليات الأمنية الموحدة

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أوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية، 6 مستهدفات لمراكز العمليات الأمنية الموحدة.
وقال المركز عبر تويتر: إن تلك المستهدفات تتضمن المحافظة على الأرواح، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.
وأضاف: أن تلك المستهدفات تشمل أيضًا، توفير الوقت والجهد وسرعة التفاعل مع الأحداث، وتنسيق الجهود في مواجهة الحوادث والمناسبات الاستثنائية والرد على المكالمة خلال ثانيتين، وأن يكون متوسط ترحيل البلاغ إلى الجهة المختصة 45 ثانية.