6 معلومات عن الجبل الأبيض أضخم الحقول البركانية بالسعودية

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قدمت هيئة المساحة الجيولوجية، عددًا من المعلومات الخاصة بالجبل الأبيض، الذي يعتبر أحد المعالم الجيولوجية بالمملكة، وذلك ضمن “سلسلة المعلومات” التي تقدمها الهيئة عن المعالم الجيولوجية في المملكة.
وذكرت الهيئة، في إنفوجراف صادر عنها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن الجبل الأبيض يقع داخل حرة خيبر، وهو عبارة عن حقل بركاني في شمال المدينة المنورة، ويعتبر من أكبر الحقول البركانية في المملكة.
وأضافت أن الجبل الأبيض يغطي مساحة تقدر بـ 14000 كم2، ويحتوي على مخاريط بركانية تكونت نتيجة حدوث النشاط البركاني واندلاع الصهارة إلى السطح وتراكمها حول المنطقة المنفذة للحمم البركانية، كما يحتوي على فوهات فاتحة اللون وتعتبر من النوادر حول العالم.