Icon

سفيان بوفال يسجل الهدف الأول لـ المغرب ضد البرازيل Icon المنتخب السعودي يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة Icon ولي العهد يصل المدينة المنورة Icon جهود رجال المرور تحت زخات المطر بحائل Icon محمد عبده: الفنان كائن سياسي يخدم بلده Icon خريطة تعليق الدراسة اليوم في المدارس والجامعات Icon حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب ضد البرازيل Icon محمد عبده: أخوالي من اليمن وأبوي عسيري Icon إحباط تهريب 92 كجم من الحشيش بعسير Icon أحمد الشمراني لإدارة الأهلي: اكشفوا الحقيقة جمهوركم تاه ! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أثناء القدوم للعمرة خلال رمضان

6 مواقف داخلية تسهل الوصول إلى المسجد الحرام

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ صباحاً
6 مواقف داخلية تسهل الوصول إلى المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت الإدارة العامة للمرور أن المواقف الداخلية بالعاصمة المقدسة تسهل الوصول إلى الحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة خلال شهر رمضان.

6 مواقف

وأوضحت الإدارة عبر إنفوجراف صادر عنها اليوم الأحد أنه يتم نقل ركاب السيارات المتوقفة فيها ويستمرون بالسير وصولًا للحرم، لافتًا إلى أن المواقف هي (موقف دقم الوبر، موقف الجمرات، موقف الأمير متعب، موقف كدي، موقف الرصيفة، وموقف الزاهر).

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، حيث تضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير والتعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط عصابة هوغ بول في مصر
العالم

ضبط عصابة هوغ بول في مصر

العالم
وزير دفاع ألمانيا: برلين لا تملك جيشًا قادرًا على الدفاع عنها
العالم

وزير دفاع ألمانيا: برلين لا تملك جيشًا...

العالم
وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة
السعودية اليوم

وفد التحالف يلتقي بقادة عسكريين في شبوة

السعودية اليوم
تأجيل إطلاق صاروخ سبايس إكس إلى محطة الفضاء الدولية
العالم

تأجيل إطلاق صاروخ سبايس إكس إلى محطة...

العالم
أمانة العاصمة المقدسة تتيح تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية
السعودية اليوم

أمانة العاصمة المقدسة تتيح تحويل الصكوك الزراعية...

السعودية اليوم
وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم
غرائب

وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم

غرائب
يوم العلم .. يجسد معاني الفخر والعزة والوحدة والسيادة
السعودية اليوم

يوم العلم .. يجسد معاني الفخر والعزة...

السعودية اليوم
بريطاني يكتشف كنزًا في مطبخ منزله بالصدفة
العالم

بريطاني يكتشف كنزًا في مطبخ منزله بالصدفة

العالم