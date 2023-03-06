6 مواقف داخلية تسهل الوصول إلى المسجد الحرام

سفيان بوفال يسجل الهدف الأول لـ المغرب ضد البرازيل المنتخب السعودي يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة ولي العهد يصل المدينة المنورة جهود رجال المرور تحت زخات المطر بحائل محمد عبده: الفنان كائن سياسي يخدم بلده خريطة تعليق الدراسة اليوم في المدارس والجامعات حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب ضد البرازيل محمد عبده: أخوالي من اليمن وأبوي عسيري إحباط تهريب 92 كجم من الحشيش بعسير أحمد الشمراني لإدارة الأهلي: اكشفوا الحقيقة جمهوركم تاه !
أكدت الإدارة العامة للمرور أن المواقف الداخلية بالعاصمة المقدسة تسهل الوصول إلى الحرم المكي الشريف أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة خلال شهر رمضان.
وأوضحت الإدارة عبر إنفوجراف صادر عنها اليوم الأحد أنه يتم نقل ركاب السيارات المتوقفة فيها ويستمرون بالسير وصولًا للحرم، لافتًا إلى أن المواقف هي (موقف دقم الوبر، موقف الجمرات، موقف الأمير متعب، موقف كدي، موقف الرصيفة، وموقف الزاهر).
وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، حيث تضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير والتعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات.