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ينفذها أكثر من 250 كشافُا وكشافة

60 ألف ساعة تطوعية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
60 ألف ساعة تطوعية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان
المواطن - واس

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أطلقت وزارة التعليم أمس، مبادراتها الموسمية خلال شهر رمضان المبارك لخدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام من خلال تنفيذ 60 ألفَ ساعةٍ تطوعية خلال شهر رمضان المبارك، لمركز بادر الكشفي بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وقوات أمن الحرم .

الخدمات الكشفية

وتشمل الخدمات الكشفية جميع مسارات العمل الميداني في المسجد الحرام، وسينفذها أكثر من 250 كشافاً وكشافةً تستهدف خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام وفي ساحاته المختلفة والطرق المؤدية إليه.

برامج ميدانية

وتنطلق الفرق التطوعية المشاركة في مركز “بادر” من بعد صلاة العصر وتستمر في أعمالها حتى منتصف الليل وذلك من خلال برامج ميدانية منها الإسهام في إفطار الصائمين في صحن الطواف من خلال توزيع التمر والقهوة على الصائمين، وإرشاد ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام من خلال المسارات المحددة من قبل قوات أمن الحرم، حيث يتمركز الكشافة عند مداخل صحن الطواف والمسعى؛ للمساعدة في تنظيم وإدارة الحشود مع رجال الأمن ويسهم كذلك المتطوعون في خدمة ضيوف الرحمن من خلال مسارات دفع العربات لكبار السن وذوي الإعاقة ومسار حفظ النعمة وتوزيع الوجبات الجافة وسقيا الماء وعدة مبادرات أخرى مرتبطة بالإرشاد والتوجيه.

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