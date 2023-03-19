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لنشر رسالة الحرمين

60 حلقة تلفزيونية وإذاعية من الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
60 حلقة تلفزيونية وإذاعية من الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أنهت وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام إنتاج 60 حلقة تلفزيونية وإذاعية، سيتم بثها خلال شهر رمضان المبارك عبر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية المحلية والعربية.

وأوضح الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية، سلطان بن سعود المسعودي، أن الوكالة أنتجت 30 حلقة تلفزيونية بالتعاون المشترك مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، و30 حلقة إذاعية من إنتاج كوادر الوكالة.

نشر رسالة الحرمين

وأضاف: تمت مراحل التصوير والتسجيل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بهدف إبراز رسالة الحرمين الشريفين، وتعريف ضيوف الرحمن بالخدمات التي توفرها الرئاسة من أجل راحتهم وأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد المسعودي بالتعاون القائم مع الهيئة في نشر رسالة الحرمين الشريفين، مؤكدّا على دور الكفاءات الوطنية المؤهلة علميًّا وعمليًّا العاملة بوكالة الاتصال والشؤون الإعلامية والجهد المثمر في إعداد وإنتاج الحلقات الإذاعية.

ورفع الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية الشكر والتقدير لرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نظير دعمه وتوجيهاته الهادفة إلى تعزيز النشر الإعلامي لرسالة الحرمين الشريفين وإيصالها إلى كافة أصقاع الأرض.

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