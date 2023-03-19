60 حلقة تلفزيونية وإذاعية من الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان

توضيح هام من منصة إحسان بشأن التبرعات وتحذر من انتحال صفتها بدء الانقلاب الربيعي غدًا وتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا النيادي يحضر القهوة في الفضاء إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض
أنهت وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام إنتاج 60 حلقة تلفزيونية وإذاعية، سيتم بثها خلال شهر رمضان المبارك عبر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية المحلية والعربية.
وأوضح الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية، سلطان بن سعود المسعودي، أن الوكالة أنتجت 30 حلقة تلفزيونية بالتعاون المشترك مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، و30 حلقة إذاعية من إنتاج كوادر الوكالة.
وأضاف: تمت مراحل التصوير والتسجيل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بهدف إبراز رسالة الحرمين الشريفين، وتعريف ضيوف الرحمن بالخدمات التي توفرها الرئاسة من أجل راحتهم وأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، في خدمة ضيوف الرحمن.
وأشاد المسعودي بالتعاون القائم مع الهيئة في نشر رسالة الحرمين الشريفين، مؤكدّا على دور الكفاءات الوطنية المؤهلة علميًّا وعمليًّا العاملة بوكالة الاتصال والشؤون الإعلامية والجهد المثمر في إعداد وإنتاج الحلقات الإذاعية.
ورفع الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية الشكر والتقدير لرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نظير دعمه وتوجيهاته الهادفة إلى تعزيز النشر الإعلامي لرسالة الحرمين الشريفين وإيصالها إلى كافة أصقاع الأرض.