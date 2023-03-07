7 آلاف وظيفة لإدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم الحج

قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي مستشارًا لوزير التعليم التجارة تتيح إصدار تراخيص تخفيضات رمضان إلكترونيًا للمتاجر 177.7 مليون ريال أرباح العبيكان للزجاج في 2022 وظائف لدى شركة المراعي في 5 مدن رد فعل مذيع باكستاني لحظة الزلزال تثير جدلًا 9 قتلى و44 مصابًا جراء زلزال في باكستان شركة طيران الرياض تعلن عن وظائف لمختلف المؤهلات مهندس تقني: شركة “جوجل” تعرف عنك ما لا تعرفه عائلتك حراك ونهضة رياضية كبرى في المملكة.. السعودية وجهة عالمية ريما بنت بندر تزور رائدي الفضاء السعوديين في هيوستن
أعلنت شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات المشغلة لإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر المقدسة، توفر 7000 وظيفة موسمية لإدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– عدد (7000 وظيفة).
1- لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 سنة.
2- يجب إكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
Mohamed Adan Nuh
ممتاز جدا