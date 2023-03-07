Icon

7 أيام على إلزام الشاحنات الأجنبية بوثيقة إلكترونية لدخول المملكة Icon منتخب مصر يهزم مالاوي بثنائية في مباراة فيتوريا الأولى رسميًّا Icon المدني: أتربة مثارة على مكة المكرمة حتى مساء السبت Icon السديس: القيادة حريصة على تعظيم قراءة القرآن في شهر رمضان Icon خسارة منتخب السعودية ضد فنزويلا وديًّا Icon كويكب كبير قادر على محو مدينة كاملة يمر بين الأرض والقمر اليوم Icon تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات المستخدمين Icon توقعات باستمرار أمطار الرياض حتى الـ 10 مساء السبت Icon سالم الدوسري يسجل الهدف الأول لـ المنتخب السعودي Icon إنجاز خرافي لـ كيليان مبابي بعد صناعته هدفًا لـ غريزمان أمام هولندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تدعم الناقل الوطني وتحقق عدالة المنافسة وتجذب الاستثمارات

7 أيام على إلزام الشاحنات الأجنبية بوثيقة إلكترونية لدخول المملكة

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
7 أيام على إلزام الشاحنات الأجنبية بوثيقة إلكترونية لدخول المملكة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أشارت الهيئة العامة للنقل إلى تبقي 7 أيام على بدء تطبيق العمل بوثيقة النقل الإلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة، بداية شهر إبريل المقبل، وذلك في إطار دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقًا للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.

توثيق الحمولة

وبيَّنت أن وثيقة النقل التي يتم إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية عبر خدمة “توثيق الحمولة” تشتمل على بيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وكذلك تفاصيل الرحلة ومسارها وبيانات الناقل، التي تعد متطلبًا أساسيًّا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة.

الناقل الوطني

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن الآلية المعتمدة أكدت اقتصارَ عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخصة وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل المملكة، كما سمحت للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلَّب الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل.

تسهيل الإجراءات

وأشارت إلى أنها تتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتسهيل الإجراءات، بحيث يمكن للناقل غير السعودي زيارة بوابة نقل الإلكترونية والتسجيل كمستخدم وإصدار وثيقة النقل من خلال خدمة “توثيق الحمولة” ومن ثم إضافة رقم الوثيقة في بوابة فسح واستكمال باقي الإجراءات في البوابة.

ويأتي ذلك لزيادة مستوى الشفافية في البيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة، وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030؛ لتصبح نموذجًا رائدًا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا يربط قارات العالم الثلاث.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المملكة تشارك الكويت احتفالها بذكرى الاستقلال والتحرير
السعودية اليوم

المملكة تشارك الكويت احتفالها بذكرى الاستقلال والتحرير

السعودية اليوم
السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن بطولة الغولف LIV
السعودية اليوم

السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن...

السعودية اليوم
إحصائية تُحفز الاتحاد ضد الفتح
آخر الاخبار

إحصائية تُحفز الاتحاد ضد الفتح

آخر الاخبار
صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في برنامج علو السياحة 2023 للجنسين
حصاد اليوم

صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في...

حصاد اليوم
التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الفتح

الرياضة
الربيعة يدعو لإشراك القطاع الخاص في تمويل العمل الإنساني
السعودية اليوم

الربيعة يدعو لإشراك القطاع الخاص في تمويل...

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. إقامة حفل جائزة الملك فيصل الاثنين المقبل
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. إقامة حفل جائزة الملك...

السعودية اليوم
حريق ضخم يلتهم ألفي ملجأ في بنجلاديش
العالم

حريق ضخم يلتهم ألفي ملجأ في بنجلاديش

العالم