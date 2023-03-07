7 حالات تنهي عقد العمل مع العامل

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هناك 7 حالات لإنهاء عقد العمل مع العامل.
وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر، إن هذه الحالات منها: اتفاق الطرفين على إنهاء العمل بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
وتابعت، أن الحالات تتضمن انتهاء المدة المحددة في العقد، وكذلك إرادة أحد الطرفين في العقود غير المُحددة المدة، وبلوغ العامل سن التقاعد.
ولفتت إلى أن الحالات تشمل أيضًا، القوة القاهرة، وإغلاق المنشأة نهائيًا، وإنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يُتفق على غير ذلك.