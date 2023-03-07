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7 خطوات لحل مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف بسبب صور الواتساب

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
7 خطوات لحل مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف بسبب صور الواتساب
المواطن - فريق التحرير

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في كثير من الأحيان، يتفاجأ مستخدمو واتساب بورود تنبيه من الهاتف يقول إن الذاكرة ممتلئة عن آخرها، على الرغم من أنهم لا يحمّلون تطبيقات كثيرة، ولا يصورون كل يوم فيديوهات.

هذه المشكلة لا تحدث فقط في الهواتف ذات الذاكرة المحدودة التي تبلغ سعتها 64 جيجابايت فقط، بل يمتد الأمر إلى الهواتف التي ذاكرتها 128 جيجابايت وأكثر.

امتلاء ذاكرة الهاتف

وتبدأ المشكلة مع تراكم هذه الوسائط على ذاكرة الهاتف، حتى لو ضغط المستخدم على خيار (Never)، أي “أبدًا” في خانة (save to Camera Roll) داخل “إعدادات واتساب”، وتعني حفظ الصور والفيديوهات في شريط الكاميرا الخاصة بالهاتف.

ويوضح موقع “wired” التقني إن “واتساب” يحمّل الصور والفيديوهات الواردة إليك على الهاتف بشكل تلقائي.

خطوات حل المشكلة

ووفقًا لموقع “wired” فإن الحل يبدأ بالتأكد من حجم المساحة التي تحتلها رسائل “واتساب” على هاتفك بالخطوات التالية:

• الذهاب إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف وليس التطبيق.

• الضغط على رمز ذاكرة الجهاز، بحيث ستظهر لك أكثر التطبيقات استهلاك للذاكرة في أعلى الصفحة، كما في حالة هواتف “آيفون”.

• إذا كان المستخدم يعتمد كثيرًا على الصور والفيديوهات في “واتساب” سيظهر في صدارة القائمة

وفي حال أراد المستخدم التخفيف من حجم الذاكرة التي يحتلها “واتساب” على هاتفه، عليه القيام بما يلي:

• التوجه إلى إعدادات “واتساب”.

• الضغط على خانة الذاكرة (Storage and Data).

• وبعد ذلك، الضغط على (Manage Storage)، وستظهر لك حينها أكثر الحسابات التي أرسل أصحابها وسائط متعددة احتلت مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف.

• وبوسع المستخدم في النهاية الضغط على أي حساب لحذف الصور والفيديوهات والوثائق الواردة منه، إما عن طريق حذف كل واحدة منها على حدة أو حذفها كلها، بحسب الحاجة.

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