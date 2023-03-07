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تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

7 مخالفين في قبضة الأمن لإشعالهم النار بالمناطق المحمية

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٧ مساءً
7 مخالفين في قبضة الأمن لإشعالهم النار بالمناطق المحمية
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 7 مخالفين لنظام البيئة، 4 مواطنين، ومقيمان من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومتنزه السودة.

عقوبة إشعال النار

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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