70 وظيفة شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية

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1- مدير المطالبات.
2- مسؤول الفواتير.
3- مسؤول المطالبات.
4- مسؤول الأمن.
5- رئيس الحسابات.
6- أمين الصندوق.
7- محاسب.
8- مهندس الطب الحيوي.
9- سكرتير طبي.
10- منسق طبي.
11- حارس أمن (16 وظيفة).
12- كاتب تسجيل.
13- كاتب الموافقة الطبية.
14- سائق.
15- مسؤول قانوني أول.
16- مُمثل مركز الاتصال.
.. وأخرى.
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
– الرياض.
– مكة المكرمة.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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