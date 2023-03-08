8 مخالفين في قبضة الأمن لتخزينهم الحطب والفحم المحليين

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من 27 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في منطقة المدينة المنورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.
وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.