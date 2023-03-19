80 مليون ريال أرباح الشركة الكيميائية في 2022

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى ارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وقطاع المتفجرات المدنية وتحسن هامش الربح وتحقيق ربح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات، على الرغم من ارتفاع مخصص هبوط الذمم المدينة التجارية وارتفاع تكاليف التمويل وخسائر العملات الأجنبية.
|بند
|العام الحالي
|العام الماضي
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|3,696
|3,411
|8.36
|إجمالي الربح (الخسارة)
|488
|432
|12.96
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|177
|142
|24.65
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|80
|70
|14.29
|إجمالي الدخل الشامل
|84
|72
|16.67
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|1,660
|1,618
|2.6
|ربحية (خسارة) السهم
|0.95
|0.83