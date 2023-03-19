80 مليون ريال أرباح الشركة الكيميائية في 2022

أعلنت “الشركة الكيميائية السعودية القابضة” النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث سجلت أرباحا بلغت 80 مليون ريال مقابل أرباح 70 مليون ريال عن العام المالي من 2021 بارتفاع 14.2 في المائة.

سبب ارتفاع الأرباح