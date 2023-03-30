Icon

مختار الغوث يروي تاريخ نشأة اللغة العربية الفصحى بعد جدل رسالة الإمام Icon ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل Icon القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض Icon موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة Icon النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة صدم آخرين عمدًا وأطلق أعيرة نارية في الرياض Icon مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه Icon سماع دوي انفجار في محيط دمشق Icon لقطات لفرحة الصائمات في كازاخستان بهدية الملك سلمان في رمضان Icon زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي Icon الأمراض تهدد شمال شرق لبنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل خوض منافسات الجولة الـ22

85 مباراة بالدوري السعودي في رمضان

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٤ مساءً
85 مباراة بالدوري السعودي في رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعود مباريات شهر رمضان مجددًا إلى ملاعب الدوري السعودي للمحترفين للمرة السابعة في تاريخه منذ موسم 2008\ 2009.

مواجهات رمضان بالدوري السعودي

وسبق أن لُعبت 85 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين خلال رمضان، في أعوام 2008، 2009، 2010، 2012، 2019 و2021، ولم يكن الشهر الكريم جزءًا من المواسم الأخرى بسبب التوقف أو حلوله بين موسمين.

الدوري السعودي
كأس الدوري السعودي

ويُعد الاتحاد الأكثر خوضًا للمباريات في الدوري السعودي للمحترفين في شهر رمضان برصيد 13 لقاء، بالتساوي مع الرائد، والأكثر فوزًا برصيد 10 انتصارات متساويًا مع الهلال، كما أنه الأكثر تسجيلًا للأهداف بـ37 هدفًا.

وفي أولى مواجهات دوري روشن السعودي في شهر رمضان، يلعب الهلال والخليج في لقاء مؤجل من الجولة الـ16، يوم السبت، على أن تنطلق مباريات الجولة الـ22، يوم الثلاثاء المقبل.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ22، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويقع الفتح بالمركز السادس بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي بـ26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة، ثم الاتفاق بـ23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ثم الباطن بـ9 نقاط.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين بمسابقة المقالة الإبداعية
السعودية اليوم

هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين...

السعودية اليوم
ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%
السوق

ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%

السوق
ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل
تكنولوجيا

ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل

تكنولوجيا
ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات
السوق

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم
جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا يزال الفريق يُعاني
الرياضة

جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا...

الرياضة
البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل القرى السياحية بالعالم
السعودية اليوم

البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل...

السعودية اليوم