85 مباراة بالدوري السعودي في رمضان

تعود مباريات شهر رمضان مجددًا إلى ملاعب الدوري السعودي للمحترفين للمرة السابعة في تاريخه منذ موسم 2008\ 2009.

مواجهات رمضان بالدوري السعودي

وسبق أن لُعبت 85 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين خلال رمضان، في أعوام 2008، 2009، 2010، 2012، 2019 و2021، ولم يكن الشهر الكريم جزءًا من المواسم الأخرى بسبب التوقف أو حلوله بين موسمين.

ويُعد الاتحاد الأكثر خوضًا للمباريات في الدوري السعودي للمحترفين في شهر رمضان برصيد 13 لقاء، بالتساوي مع الرائد، والأكثر فوزًا برصيد 10 انتصارات متساويًا مع الهلال، كما أنه الأكثر تسجيلًا للأهداف بـ37 هدفًا.

وفي أولى مواجهات دوري روشن السعودي في شهر رمضان، يلعب الهلال والخليج في لقاء مؤجل من الجولة الـ16، يوم السبت، على أن تنطلق مباريات الجولة الـ22، يوم الثلاثاء المقبل.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ22، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويقع الفتح بالمركز السادس بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي بـ26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة، ثم الاتفاق بـ23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ثم الباطن بـ9 نقاط.