9 أدوات لقيادة آمنة بدون حوادث

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أوضح المرور السعودي أدوات القيادة الآمنة، لتعزيز السلامة المروية في الطرقات، وتقليل نسب الحوادث والخسائر.
وأشار المرور، في تغريدة عبر تويتر، إلى أن القيادة الآمنة تساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات.
بحسب ما ذكر المرور، جاءت أدوات القيادة المرورية كما يلي: