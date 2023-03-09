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الفيفا أعلن أمس عن تفاصيل البطولة

9 فرق ضمنت مشاركتها في كأس العالم للأندية 2025

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
9 فرق ضمنت مشاركتها في كأس العالم للأندية 2025
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” أمس الثلاثاء، النقاب عن النظام الجديد لـ بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق في يونيو بعد سنتين من الآن.

وضمنت أندية ” الأهلي المصري، الوداد البيضاوي المغربي، الهلال، مونتيري المكسيكي، ريال مدريد الإسباني، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، فلامنجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي” المشاركة في مونديال الأندية 2025″.

المشاركون بـ كأس العالم للأندية حتى الآن

وكان الأهلي المصري تُوج بـ دوري أبطال إفريقيا 2021، الوداد المغربي تُوج بدوري أبطال إفريقيا 2022، الهلال تُوج بـ دوري أبطال آسيا 2021، مونتيري تُوج بدوري أبطال الكونكاكاف عام 2021، ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا عام 2022، تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا عام 2021، بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادورس عام 2021، فلامنجو بطل كوبا ليبرتادورس عام 2022، سياتل الأمريكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف عام 2022″.

نادي الهلال

نظام البطولة

وستُلعب البطولة بمشاركة 32 فريقًا كل 4 أعوام حيث ستكون البداية من يونيو في عام 2025، حيث تنص لوائح مشاركة الأندية في كأس العالم للأندية عام 2025، بمشاركة أبطال القارات في آخر 4 سنوات بداية من عام 2021 إلى 2024، بجانب تحديد الأندية الأخرى المشاركة وفق تصنيفاتها ونتائجها في آخر 4 سنوات.

وكان أزرق الرياض إنجازًا مميزًا في تاريخ الكرة السعودية، كونه أول ناد سعودي يحقق ميدالية في بطولة كأس العالم للأندية وكانت الميدالية الفضية بعدما خسر نهائي مونديال الأندية 2022 أمام ريال مدريد الإسباني.

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