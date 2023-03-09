9 قتلى في حادث تصادم طائرتين أمريكيتين

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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بسقوط 9 قتلى إثر تصادم طائرتين أمريكيتين بولاية كنتاكي.
كان المتحدث باسم الجيش الأمريكي قد أعلن في بيان اليوم ، عن تصادم طائرتي هليكوبتر أمريكيتين أمس الأربعاء في مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكي.
فيما أضاف حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير عبر حسابه بموقع “تويتر”، في وقت مبكر من صباح اليوم، أنهم تلقوا أخبارًا صادمة من من فورت كامبل، إذ تشير تقارير أولية إلى حادث هليكوبتر، وتوقعات بسقوط قتلى.
يشار إلى أن مقاطعة تريغ حيث وقع الحادث، تقع على بعد حوالي 25 ميلاً شمال غرب فورت كامبل، وهي منشأة عسكرية على حدود كنتاكي – تينيسي.