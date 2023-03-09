9 قتلى و44 مصابًا جراء زلزال في باكستان

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 44 آخرون في باكستان جراء زلزال بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر مركزه في أفغانستان.

قتلى وجرحى

وقال مسؤول حكومي باكستاني لوكالة رويترز اليوم الأربعاء، إن القتلى والجرحى سقطوا في إقليم خيبر بختون خوا، وأشار إلى أن الزلزال الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أدى إلى تضرر جزئي في ما لا يقل عن 19 منزلاً.

ووقع الزلزال في منطقة هندوكوش الجبلية قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، وفق مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي (EMSC) الذي قال أيضًا إن الزلزال بلغت قوته 6.5 درجة.

مركز الزلزال

وتم تحديد مركز الزلزال على مسافة 40 كيلومترًا إلى جنوب شرق بلدة جرم الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان فيما بلغ عمقه أكثر من 187 كيلومترًا وفق الهيئة الأمريكية.

ووقع الزلزال على عمق كبير بلغ 194 كيلومترًا وكان مركزه في سلسلة جبال هندو كوش بالقرب من إقليم بدخشان الأفغاني النائي.

وشعر السكان بالهزة في العاصمة الهندية نيودلهي. وفي مظفر آباد، عاصمة الجزء الذي تسيطر عليه باكستان من إقليم كشمير، هرب الناس من منازلهم وهم يبكون ويتلون آيات من القرآن.