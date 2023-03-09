9 محطات لـ هيرفي رينارد انتهت بالاستقالة!

واصل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، عادته في التقدم بالاستقالة المفاجئة من منصبه مع الفرق والمنتخبات التي دربها طوال مسيرته.

الرحيل عن الأخضر

وأعلن اتحاد الكرة السعودي، عن موافقته على استقالة هيرفي رينارد، بعدما قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، مشيرًا في بيان رسمي إلى تسوية الإجراءات القانونية بين الطرفين لإنهاء العقد.

استقالات هيرفي رينارد

ودرب هيرفي رينارد، نادي دا نام دينه الفيتنامي في بدايته لعدة أشهر ثم تقدم باستقالته، وقاد نادي تشيربورغ الفرنسي بعد ذلك، وتولى تدريبه لمدة عامين من 2005 وحتى 2007، واستقال من منصبه.

وتولى تدريب منتخب زامبيا الأول لكرة القدم في عام 2008، وتقدم باستقالته قبل نهاية عقده بشهرين فقط، وبعد يومين، تعاقد على تدريب منتخب أنجولا، قبل أن يستقيل من منصبه في أكتوبر 2010.

وعاد لتدريب منتخب زامبيا في أكتوبر 2011، وقاده لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، ثم أعلنوا عن رغبته في الرحيل، قبل أن يعلن تدريبه لفريق سوشو الفرنسي، وبعدما صارع على الهبوط تقدم باستقالته.

وتولى هيرفي رينارد تدريب منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم، وقاده لحصد لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، وتقدم باستقالته من منصبه، لتدريب ليل الفرنسي.

وعُين هيرفي رينارد مدربًا لمنتخب المغرب، وقاده للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى بعد غياب 20 عامًا، ليتم تجديد عقده حتى عام 2022، قبل أن يرحل ويدرب المنتخب السعودي، وبعد نجاحه في التأهل للمونديال وتمديد عقده، يتقدم باستقالته.