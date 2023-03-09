9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة أبشر

أوضح الأمن العام، مزايا خدمة مواعيد الشّرط التي تمكنك من حجز موعد لإجراء 9 خدمات.

وقال الأمن العام، في تغريدة على موقع تويتر: إن تلك الخدمة تتيح حجز خدمات: مراجعة معاملة أو بلاغ سابق، وكفالة الموقوف، وتصديق العمدة، وإكمال متطلبات قضية.

كذلك تتيح الخدمة حجز موعد بشأن خدمات، التنازل عن البلاغ وتسليم مركبة محجوزة وتسلم الأمانات لدى القسم، والبلاغ عن الشيكات وإنهاء إجراءات الموقوف.

طريقة الوصول للخدمة

وتتضمن طريقة الوصول إلى الخدمة، تسجيل الدخول لمنصة أبشر، واختيار مواعيد، واختيار الشرطة ويلي ذلك اختيار حجز موعد.