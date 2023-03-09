Icon

إسماعيل الغامدي: ثقة القيادة محل تقدير وتكليف Icon تجدد الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا ومقتل 5 أشخاص Icon جماهير ليفربول توجه رسالة إلى رونالدو بعد هزيمة اليونايتد بسباعية Icon المريسل يعلق على ركلة جزاء لم تُحتسب لـ رونالدو: إلى متى يحدث ذلك في دورينا ؟ Icon مسيرة حافلة لـ إسماعيل الغامدي مساعد وزير الموارد البشرية الجديد Icon نتنياهو يقيل مسؤولاً كبيرًا لتعيين مستشار مقرب من العائلة Icon الحارثي: تسمية عام 2023 بـ عام الشعر العربي مجابهة للعولمة الثقافية Icon موعد مباراة الهلال والفتح والقنوات الناقلة Icon إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام بأكثر من 4 ملايين ريال Icon فؤاد أنور: تصرف خاطئ من جارسيا تسبب في توتر رونالدو! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة أبشر

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح الأمن العام، مزايا خدمة مواعيد الشّرط التي تمكنك من حجز موعد لإجراء 9 خدمات.

وقال الأمن العام، في تغريدة على موقع تويتر: إن تلك الخدمة تتيح حجز خدمات: مراجعة معاملة أو بلاغ سابق، وكفالة الموقوف، وتصديق العمدة، وإكمال متطلبات قضية.

كذلك تتيح الخدمة حجز موعد بشأن خدمات، التنازل عن البلاغ وتسليم مركبة محجوزة وتسلم الأمانات لدى القسم، والبلاغ عن الشيكات وإنهاء إجراءات الموقوف.

طريقة الوصول للخدمة

وتتضمن طريقة الوصول إلى الخدمة، تسجيل الدخول لمنصة أبشر، واختيار مواعيد، واختيار الشرطة ويلي ذلك اختيار حجز موعد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد السهلاوي: موقع Transfer Market يظلم القيمة التسويقية لـ اللاعب السعودي
الرياضة

محمد السهلاوي: موقع Transfer Market يظلم القيمة...

الرياضة
دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا
غرائب

دولة تمنح المتزوجين الجدد إجازة 30 يومًا

غرائب
تشكيل الهلال لمواجهة ريال مدريد
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة ريال مدريد

الرياضة
أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر والباطن عن صمتهما
الرياضة

أزمة الـ 12 دقيقة تُخرج رئيسي النصر...

الرياضة
الدولار يتكبد خسائر بسبب الصين
السوق

الدولار يتكبد خسائر بسبب الصين

السوق
لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا في العثور على ناجين بغازي عنتاب
السعودية اليوم

لحظة صمت طلبها فريق الإنقاذ السعودي أملًا...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417 مركزًا صحيًا
أخبار رئيسية

متحدث الصحة: خدمة وصفتي مستمرة في 1417...

أخبار رئيسية