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أكثر من 85 فيلمًا وقرابة نصف مليون تذكرة

Arabia Pictures Entertainment تعلن حصاد قطاع التوزيع في 2022

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
Arabia Pictures Entertainment تعلن حصاد قطاع التوزيع في 2022
المواطن - فريق التحرير

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كشفت Arabia Pictures Entertainment “الصور العربية”، عن حصاد قطاع توزيع الأفلام بالشركة لعام 2022، فيما تستعد الشركة البارزة بالسوق السينمائي السعودي للكشف عن المزيد من خططها في هذا المجال خلال فعالية “Ignite the Scene” التي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع هيئة الأفلام السعودية في الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري.

حسب الإحصاءات الرسمية التي كشفت عنها الشركة، فقد تم توزيع أكثر من 85 فيلمًا حتى فبراير المنصرم رغم أنه عامها الأول في مجال التوزيع، وحرصت الشركة على تنوع روافد الأفلام التي تقدمها للجمهور السعودي المتعطش للاطلاع على كل مدارس السينما في العالم، إذ قدمت أفلامًا من هوليوود وأخرى من بوليوود، بالإضافة لأفلام من السوق السعودي والمصري والتونسي. كما تعد الشركة رائدة في توفير أفلام من دول آسيوية مختلفة، مثل باكستان والفلبين وإندونيسيا، للمشاهدين داخل المملكة.

نجاح الشركة في إقامة شبكة علاقات قوية مع كل دور العرض ساهم في وجود أفلامها في كل أنحاء المملكة العربية السعودية وتوفير العدد المناسب من الشاشات لكل فيلم، ما أسفر في النهاية عن بيع قرابة نصف مليون تذكرة للأفلام التي وزعتها Arabia Pictures Entertainment.

من جانبه، أكد عبدالإله الأحمري، مؤسس الشركة، أن إستراتيجية الشركة قامت من البداية على ضرورة تحقيق تنوع أكبر في السوق السعودية التي ازدهرت في وقت قياسي، بالتالي السعي دومًا لتوفير الأفلام من كل التصنيفات والمدارس السينمائية للجمهور السعودي، وأيضًا للجاليات العربية والأجنبية المقيمة في المملكة، وهو ما انعكس على عدد التذاكر التي حققتها الأفلام الموزعة من قبل الشركة.

أضاف “الأحمري” أن هيئة الأفلام السعودية هي التي مكنت الشركة من التفكير في تحقيق أهداف إستراتيجية كبيرة، وجاري دراسة العديد من المشروعات المقبلة امتدادًا للتعاون المثمر على الدوام بين الهيئة من جهة وشركة الصور العربية من الجهة المقابلة.

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