FDA تمنع مشروع إيلون ماسك لزراعة شريحة في الدماغ

وضعت الولايات المتحدة ممثَّلَة بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، حداً لطموح شركة نيورالينك، التابعة لـ إيلون ماسك، مع رفضها السماح للشركة في البدء بزرع شرائح إلكترونية في أدمغة البشر.

وبعد أن سوّق ماسك في نهاية 2022، بأن شركته نيورالينك باتت على بعد أشهر قليلة من حصولها على الموافقة لبدء زرع شرائحها في أدمغة البشر لأهداف طبية، أتى جواب هيئة الغذاء والدواء الأميركية بالرفض.

ووضعت شروطًا تعجيزية من شأنها تأخير إطلاق هذه التقنية لعشرات السنوات.

أسباب الرفض

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن ما حصل كان متوقعاً ويعود لسببين، الأول هو أن هذه المسألة تعتبر أمراً غير أخلاقي بالنسبة للكثيرين، الذين يرون أن هذه الرقائق ستتحول إلى أداة لمراقبة العقل البشري والتحكم به، أما السبب الثاني فهو المخاطر الصحية التي قد تتسبب بها الشرائح.

وكانت موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على طلب شركة ماسك، ستعني بداية ربط العقل البشري بالآلة، وهو أمر لا يمكن للهيئة تحمل تبعاته، خصوصاً بعد موجة الخوف، التي أحدثتها برامج الذكاء الاصطناعي المطورة، مثل شات جي بي تي واحتمال تأثيرها على دور البشر.

وكان زرع الشرائح الذكية في أدمغة البشر سيحدث زلزالاً تقنياً مخيفاً، فشركة نيورالينك تعمل على تطوير تكنولوجيا عصبيّة، قادرة على تحويل الأفكار إلى أفعال، عن طريق الاتصال المباشر بين شريحة يتم زرعها بدماغ الإنسان، وتتلقى الأوامر من الحاسوب.

خطوة نيورالينك القادمة

ومن المتوقع أن تظهر شركة نيورالينك أنها ستلبي طلبات هيئة الغذاء والدواء وأن الأمور تسير بشكل صحيح، خوفاً من هروب المستثمرين، لكن الحقيقة التي تعرفها الشركة، هي أن ما كانت تعمل عليه، لن يرى النور قريبًا.