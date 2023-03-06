Real Madrid تعرض لظلم تحكيمي ضد بيتيس

تعرض Real Madrid لظلم تحكيمي خلال مباراته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس، ما أثار غضب جماهيره، لاستمرار نزيف النقاط في الدوري الإسباني الممتاز.

التعادل ضد ريال بيتيس

ولعب ريال بيتيس ضد ريال مدريد بالأمس على ملعب “بينتو فيامارين”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليتعثر المرينغي للمباراة الثانية على التوالي.

ورفع Real Madrid رصيده إلى 53 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف برشلونة المتصدر برصيد 62 نقطة، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس إلى 41 نقطة في المركز الخامس.

ظلم تحكيمي لـ Real Madrid

وذكرت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية: “حكم المباراة سوتو جرادو، تغاضى عن طرد أيتور رويبال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس، بعدما ضرب إدواردو كامافينجا في رأسه”.

وأضاف: “Real Madrid استحق ركلة جزاء؛ بسبب تدخل ويليام كارفاليو، لاعب بيتيس، على كاحل كريم بنزيما، كما أن سوتو جرادو من أقل الحكام المحبوبين في المرينغي”.

ومن جانبه، علق أحد ضيوف برنامج “الشيرنجيتو”: “من يعتدي على لاعبي Real Madrid يفلت من العقاب.. من الصعب على المرينغي المنافسة في الليغا، إنها أسوأ لحظة في تاريخ التحكيم الإسباني”.