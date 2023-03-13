SVC تطلق هويتها الجديدة وتزيد استثماراتها لـ 6 مليار ريال

أعلنت SVC عن انضمامها تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، وزيادة مخصص الاستثمار للشركة للأعوام القادمة ليصبح إجمالي حجم الاستثمار للشركة 6 مليار ريال سعودي.

هوية جديدة

كما أعلنت SVC إطلاق هويتها الجديدة تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يعبر عن النمو الاستراتيجي للشركة في تطوير منتجاتها الاستثمارية وتعزيز دورها في تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.

وبهذه المناسبة، اعتبر الدكتور نبيل كوشك الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة أن انضمام SVC تحت مظلة البنك من شأنه دعم أهدافها في تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية معرباً عن سعادته لما سيؤول إليه هذا الاندماج من توحيد للجهود وخدمة القطاع.